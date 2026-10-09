Avec la sortie de la nouvelle version du film Resident Evil au cinéma, arrive en parallèle un manga one shot : Resident Evil Death Island !

Ce que j’en pense

Et si Chris, Leon, Jill et Claire se retrouvaient réunis pour une mission suicide sur l’île d’Alcatraz ? C’est le pari de Resident Evil : Death Island, une adaptation manga du film d’animation éponyme qui mise tout sur l’action !

L’histoire est très simple : le chaos règne à San Francisco. Claire Redfield enquête sur une orque victime d’un monstre marin gigantesque, tandis que Chris et Jill traquent une mystérieuse épidémie de zombies. De son côté, Leon Kennedy part à la recherche d’un scientifique enlevé par un groupe armé.

Et les 3 histoires vont se retrouver entremêlées sur l’île d’Alcatraz pour un concentré d’action sanguinolente !

Niveau graphisme, l’artiste Zino m’a totalement bluffé ! Pour sa première publication japonaise, les traits sont fins et précis. Les dessins respirent le dynamisme et son style extrêmement nerveux colle à perfection avec l’enchaînement des phases de combat.

On retrouve des doubles pages pleines de violence assumée mais parfaitement maîtrisées.

L’encrage est parfait et je pense que c’est un des plus beaux mangas du genre que j’ai pu lire.

Les fans de la licence Resident Evil seront ravis de retrouver leurs héros… même si dans ce one shot on ne s’attardera pas sur les détails ou l’approfondissement du scénario ou des personnages… ON A PAS LE TEMPS !

C’est un pur concentré d’action et de violence en tout genre. Du pur RE !

Me concernant, Death Island est une franche réussite. Le travail fourni par Zino est splendide.

On ne s’embarrasse pas avec les longueurs, tout va vite dès les premières pages. Les amoureux de la saga vont adorer ce défouloir sur papier.

Le manga de Mana Books reste même accessible pour les nouveaux venus dans cet univers, le seul risque étant de passer à côté de certains clins d’œil.

Resident Evil : Death Island est vraiment le shot d’adrénaline qu’on aime prendre pour se défouler ! Ne le ratez pas !

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap