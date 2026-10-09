Sorti en 2022 sur les plateformes du moment, Crisis Core refait un passage sur Switch 2 pour se rapprocher des versions consoles de salon en ce mois de Septembre 2026. Parfait pour se replonger dans l’univers de FF7 avec l’approche prochaine du le chapitre final du remake, Final Fantasy VII Revelation prévu pour le courant du mois d’avril 2027.

Pour l’occasion, je me suis donc replongé encore une fois — après avoir fait la version d’origine sur PSP et le remaster sur PS5 en 2022 — dans l’aventure de ce préquel du monument Final Fantasy VII, centré sur l’histoire de Zack, SOLDAT 1ʳᵉ classe. Nous avions également testé le remaster sur PS4 il y a 4 ans.

D’ailleurs, pour placer Crisis Core dans la chronologie et rafraîchir la mémoire de ceux qui ne connaîtraient pas le scénario, faisons un point rapide. Si vous avez fait Final Fantasy VII à l’époque, ou les deux premiers opus du remake (Remake et Rebirth), vous savez que Cloud a des problèmes avec ses souvenirs, notamment concernant l’incident de Nibelheim et Sephiroth. Il se revoit dans des événements du passé sans réussir à démêler le vrai du faux, jusqu’à ce que Tifa l’aide à recoller les morceaux dans la Rivière de la Vie. Eh bien, une grande partie de ces souvenirs appartenaient en réalité à Zack, et Crisis Core nous permet justement de découvrir l’histoire avant l’histoire.

De nouveaux personnages font leur apparition, comme Angeal et Genesis, SOLDATs 1ʳᵉ classe eux aussi, qui vont se révolter contre la Shinra suite aux expériences qu’ils ont subies pour devenir des Soldats. On y retrouve également des figures bien connues de la franchise : des visages amicaux comme Aerith et Tifa, et les fameux Turks (Reno, Rude, Cissnei, Tseng), mais aussi des figures majeures comme Sephiroth, qui deviendra l’ennemi juré que l’on connaît suite aux tragiques découvertes liées à sa « mère », Jenova.

Côté gameplay, on retrouve les caractéristiques propres de Crisis Core, qui allie du combat en temps réel incluant ce bandit manchot au coin en haut à gauche de l’écran qui défile en permanence. Zack déclenchera un combat de manière aléatoire en se déplaçant dans les niveaux « couloirs » du jeu, et se retrouvera donc dans une zone de combat fermée dans laquelle il peut se déplacer librement, cibler l’ennemi de son choix, et lancer des attaques ou des sorts. En parallèle, il aura accès à ses consommables, et pourra boire potions, éther, soma et autres remèdes pour récupérer de la vie, de la magie, de l’endurance, ou guérir de différents états infligés par les ennemis. On peut aussi faire des esquives pour éviter les attaques des adversaires à l’aide d’une roulade. Les attaques et la magie sont définies par l’équipement de Zack, qui peut être décliné en 4 ensembles. Avant un combat, il faudra définir quel ensemble vous souhaitez utiliser sans possibilité d’en changer, sauf en cas de défaite. Chacune d’entre elles possède au départ 4 emplacements de matérias, et 2 emplacements pour les accessoires qui pourront être améliorés jusqu’à 6 matérias et 4 accessoires. Entre les matérias d’attaque et de magie (et d’attaques magiques), il y aura également celles passives qui octroieront des bonus de caractéristiques. Idem pour les accessoires qui augmenteront aussi vos stats et vos résistances, jusqu’à même absorber certaines magies, ou contrer certains états comme Silence ou Stop par exemple. L’idéal sera donc de trouver un équilibre dans un ensemble, et éventuellement d’en préparer d’autres complètement différents pour s’adapter aux faiblesses des ennemis.

Côté Matérias, Crisis Core propose un système de fusion, et il sera donc possible, en passant par les menus, de combiner par paire différentes matérias pour en créer de nouvelles, plus puissantes. Le cumul d’expérience sera transféré dans la nouvelle matéria, et on en perdra une lors de la manipulation, forcément. De plus sa puissance pourra aussi être augmentée si les matérias d’origine sont déjà d’un certain niveau. Le jeu propose au fil de l’eau des infos pour créer des nouvelles matérias, mais rien ne vous empêche de tester des combinaisons de votre choix, le résultat sera toujours affiché à l’avance. Enfin, en avançant plus dans l’histoire, il sera même possible d’utiliser des objets pour influencer encore plus le résultat dans les fusions de Matérias.

Pour ce qui est du bandit-manchot, même si vous n’avez aucun contrôle direct dessus, vous pouvez vous équiper de matérias qui modifieront le pourcentage de réussite pour obtenir 3 symboles identiques, seul moment où il pourra délivrer tout son intérêt. En effet, l’alignement de 3 symboles identiques vous donnera la possibilité de faire une attaque spéciale, voire de convoquer un Esper, pour faire intervenir Ifrit, Bahamut,voire un Chocobo, un Tomberry ou un Pampa géant.De plus, les rencontres des personnages au cours de l’aventure ajouteront de nouveaux symboles, et des pouvoirs liés, comme celui de guérison grâce à Aerith ou des attaques spéciales avec Sephiroth, Cissnei, et bien entendu Cloud.À l’instar de Final Fantasy VII, l’alignement des personnages active le fameux état de transcendance. Pour ceux qui ont joué à la version PSP, la grosse différence étant qu’il faudra appuyer sur X pour la déclencher, elle ne se lancera plus automatiquement (et c’est bien mieux du coup !). Enfin, en plus des symboles, il y aura des chiffres en bas à droite de chacun, qui vous feront monter de niveau avec trois 7 alignés, mais également vos matérias équipées en alignant 2 ou 3 chiffres identiques. Les autres séries de chiffres identiques octroieront des bonus passifs comme une consommation nulle pour vos attaques spéciales ou magiques, ou une invincibilité, tout ça de manière temporaire, évidemment.

Pour le reste du jeu, on alternera entre cinématiques, discussion avec les personnages, et déplacement dans des zones restreintes qui seront prétextes à déclencher les combats, et parfois à interagir avec quelques PNJs ou ouvrir quelques coffres par-ci par-là. Des mini-jeux seront aussi disponibles en cours de route, avec des objets à ramasser dans un temps limité, ou des missiles à dévier dans un timing précis, mais ça reste anecdotique sur l’entièreté du jeu. On rappelle quand même que le titre était adapté à l’époque pour la Psp, et sa relative puissance ne permettait pas de créer des open worlds énormes avec des graphismes de ce niveau, on comprend aussi pourquoi le jeu ressemble beaucoup plus à un jeu « mobile » de nos jours. En plus de l’histoire principale qui reste assez courte en ligne droite, le jeu mise énormément sur les missions.

Les missions sont accessibles depuis les points de sauvegarde du jeu, triées dans 10 catégories principales, avec certaines non accessibles au départ du jeu. C’est l’avancée dans l’histoire et les échanges avec certains PNJ qui vont permettre de les débloquer. De même dans les sous-catégories, vous devrez effectuer les missions une par une, chacun activant la suivante. Encore une fois, l’avancée dans le jeu déverrouillera aussi les missions avancées. Les missions sont en vérité le cœur du jeu, car les récompenses offertes une fois réussies sont juste indispensables à la progression principale. Alors même s’il ne sera pas nécessaire de faire les 300 missions du jeu pour finir l’histoire principale, il sera important d’en faire certaines, pour débloquer des boutiques spéciales, d’autres offrant des matérias plus puissantes, et aussi des objets pour l’équipement. L’augmentation des slots disponibles pour les matérias et l’équipement se fera aussi grâce à des objets remportés lors de missions. Pour ce qui est des missions en elles-mêmes, elles emprunteront les décors des niveaux de l’histoire principale, pour vous lancer dans des explorations rapides de zones, pour vous battre contre des adversaires de différents niveaux, avec parfois des boss. L’objectif principal est visible sur une carte, affublé d’un point d’exclamation, et certains passages seront bloqués, et des coffres seront souvent disséminés dans le niveau, encourageant à l’exploration, même en connaissant l’emplacement de l’objectif. À vous de voir si vous souhaitez rusher les missions, ou récupérer quelques objets qui peuvent être intéressants, ou trouver certains ennemis « cachés » dans un coin, et qui activeront aussi des missions spéciales par la suite. À la fois très courtes, mais aussi riches en récompenses, je vous invite à en faire au moins 25-30% de celles-ci, assez tôt dans l’aventure pour rouler plus facilement sur les ennemis dans l’histoire principale. On s’aperçoit que les contraintes techniques de l’époque ont demandé aux développeurs de chercher une manière ingénieuse de rendre le jeu addictif, et les missions en sont un parfait exemple, on se laisse vite happer par celles-ci. On peste parfois sur des combats ardus, mais qui peuvent être rejoués instantanément, en changeant même son ensemble pour coller avec les points faibles des adversaires les plus difficiles.

Graphiquement, le jeu reste encore joli sur la Switch 2, bénéficiant d’une résolution plus solide que la Switch (jusqu’à 1440p dynamique vs 720p), et d’une fluidité plus que correcte en mode qualité en 30 fps, et encore plus en mode performance qui offre du 60 fps stable avec quelques concessions graphiques. Que ce soit en mode docké ou portable, le jeu est agréable à l’œil, et se rapproche fortement des versions PS5 ou Xbox Series. Certaines vidéos du jeu n’ont pas été retravaillées, et font parfois un peu vieillottes, en comparaison des cinématiques générées par le moteur graphique remis à jour pour cette version « Reunion ». Côté bande son, on retrouve les musiques emblématiques de Final Fantasy VII, que ce soit dans les vidéos, ou celle de la victoire lors des combats. Le jeu est doublé en anglais ou japonais, et sous-titré en français.

Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion est un titre solide techniquement au regard de la version de départ, prévue pour la première console portable de Sony sortie en 2005 en France, et presque 20 ans après le Crisis Core original. Pas complètement indispensable pour le lore de Final Fantasy VII, il permet quand même de prendre connaissance plus en détail d’une partie de l’histoire des personnages. Relativement court sur son scénario principal, le jeu peut se finir en 5-6h en ligne droite, mais cela serait en passant à côté de la force du titre, ses missions qui apportent plusieurs dizaines d’heures de jeu supplémentaires. Se rapprochant plus d’un jeu mobile de nos jours, il reste une valeur sûre si on apprécie l’univers de Final Fantasy, mais aurait cependant pu être vendu un peu moins cher que le tarif plein sur l’eshop, actuellement à 59,99€. À réserver donc plus aux fans, et à ceux qui veulent aller plus loin dans l’histoire du titre originel, plutôt qu’aux curieux.