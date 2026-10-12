La série Hot Wheels compte de nombreux titres depuis plusieurs décennies, et la licence pour développer les nouveaux titres appartient actuellement à Milestone, qui a remis au goût du jour la série depuis 2017 avec les deux opus de Hot Wheels Unleashed. Milestone revient donc nous proposer un nouveau titre dans l’univers des voitures miniatures, avec Hot Wheels Infinite Rush.

Bien plus qu’un simple jeu de courses de voitures, ce nouveau titre nous propose un open-world fragmenté sur un archipel composé de quatre îles thématiques à débloquer au cours du jeu. Chacune d’entre elles a donc son propre thème et sa propre esthétique sans pour autant oublier les fameuses pistes, rampes et loopings oranges typiques de la marque.

Vous commencez le jeu sur la première île centrale, Wheelswood, et vous pouvez explorer le moindre recoin de celle-ci, avec un choix de 4 véhicules au départ différents provenant de catégories distinctes. Chacune de ses catégories comprend un choix important de véhicules qui sera à acheter ou débloquer après avoir terminé certaines courses. La première d’entre elles, Universel comportera des véhicules capables de s’adapter à tous les types de courses, sans pour autant briller dans une d’elles. Dérapeur, elle sera utile pour les courses façon drift, Speeder pour les courses les plus rapides comme les contre-la-montre, et enfin la catégorie Titan sera enfin plus adaptée à des courses plus lentes, plus typées destruction avec des gros gabarits. Vous pouvez basculer à tout moment sur l’une ou l’autre des catégories dans l’open-world, tandis que les courses, elles, seront dédiées à une catégorie précise de véhicules, vous proposant néanmoins de choisir le modèle correspondant dans votre collection avant de vous lancer en course.

Car les catégories ne définissent pas forcément les performances des véhicules, et vous verrez assez vite qu’il est possible d’obtenir des véhicules plus maniables, rapides, ou solides même à l’intérieur d’une même catégorie. À vous d’acheter ou de participer aux courses vous permettant d’en acquérir des nouvelles pour trouver votre bolide préféré. Il sera possible d’ailleurs de mettre des favoris sur vos véhicules pour retrouver rapidement vos préférés, car votre collection peut vite s’étoffer.

Chaque île comportera une cinquantaine de courses et épreuves à réaliser, certaines permettant d’augmenter votre niveau d’expérience sur cette même île, et d’autres simplement de gagner de l’argent pour acheter des véhicules et autres contenus purement esthétiques. L’expérience débloquera de nouvelles épreuves après avoir atteint certains paliers, voire une nouvelle île une fois le niveau 5 atteint. Il faudra repartir à zéro côté XP sur chaque nouvelle île débloquée et pouvoir débloquer les suivantes. Un téléporteur sera présent sur chaque île pour vous déplacer sur une autre de votre choix, une fois débloquées évidemment.

On se rappelle d’ailleurs que les précédents Forza Horizon avaient bénéficié de DLC Hot Wheels permettant de contrôler les véhicules de la marque dans un univers dédié, et finalement Hot Wheels Infinite Rush boucle la boucle en proposant un open world qui n’a rien à envier à la série chez Microsoft. Car les îles sont de bonnes dimensions, et on retrouve un peu le côté destructeur de FH. Pas mal d’éléments sont donc destructibles, on peut véritablement se déplacer librement dans toute la carte, en se jetant des falaises pour accéder à la route en dessous, ou en empruntant les pistes qui côtoient et parfois survolent les bâtiments de l’île. Les événements proposent aussi de la variété avec bien sûr de la course pure, mais également du contre-la-montre, des courses en 1vs1, et de la course à la sauce élimination où seuls les véhicules en tête continuent de concourir jusqu’à ne plus en rester qu’un. En plus de ces modes plutôt classiques, on retrouve des courses de drifts nommées l’as de la glisse, une épreuve Roues fatales où vous devez foncer dans le plus de roues placées sur le parcours pour obtenir le meilleur score, un mode destruction où vous devez détruire un max d’éléments de décors. Mais également une course par étapes, où vous parcourez la ville le plus vite possible pour atteindre des points de passage disséminés un peu partout, ou des cascades de livraison demandant d’emmener un nouveau modèle de véhicule jusqu’au concessionnaire le plus proche dans un délai restreint et sans endommager de trop le véhicule sous risque d’être obligé de recommencer (et débloquer le véhicule au passage…). Enfin, un mode photo vous demandera aussi de trouver certains éléments clés de la ville et de les prendre en photo, mais aussi de trouver des autocollants cachés dans les décors, avec un petit avertissement quand vous êtes proches.

Il y a donc de quoi faire sur Hot Wheels Infinite Rush, et je n’en ai pas encore fait le tour, il y aura des engrenages à collecter en explorant chaque recoin, rue et lieu de la ville, ainsi que logo Hot Wheels, et même des défis de cascades, certains vous rapportant de la monnaie ou des éléments cosmétiques. Sans compter encore les Daredevils parcourant la ville et qu’il faudra aller titiller pour faire un face à face et tenter de les battre pour remporter leur véhicule.

Côté prise en main, on retrouve bien la sensation de « conduire » des véhicules miniatures, façon jouet, d’autant plus lorsque l’on fait des cascades ou des sauts, et que l’on peut faire pivoter en l’air le véhicule. Idem lorsqu’il frappe le sol et rebondit, ou tourne dans tous les sens. Les chocs avec les éléments de décor ou les véhicules contrôlés par l’IA font aussi vraiment jouets. Ici pas de morceau de tôle qui vole, ou de peinture rayée. J’ai trouvé ça réellement bien retranscrit, de même côté design avec la modélisation et la couche de peinture typique de ces véhicules, parfois un peu granuleuse. Les éléments de décor, avec le dragon, singe géant, scorpion et autres bestioles qu’on retrouve dans les boîtes de jeux en magasins de jouets, sont aussi bien présentes pour nous immerger dans un vrai bonheur d’enfants. Reste que les véhicules sont malgré tout maniables, selon évidemment leurs catégories, où l’on distingue bien les différences, de poids, d’adhérence ou de vitesse, et on éprouve rarement des difficultés à les contrôler. Ce qui contraste particulièrement avec ce soin apporté à nous mettre des jouets dans la manette, c’est les bruitages des moteurs qui, eux, n’ont rien à envier à ceux des jeux de courses bien plus réalistes, ça parait surprenant au début, mais on se fait très vite à conduire ces bolides rugissants dans nos oreilles.

En plus de cela, le jeu apporte quelques petites choses supplémentaires en courses, avec la possibilité de faire un départ turbo avec un appui au bon moment, mais aussi de faire des glissements de côté pour pousser ses adversaires. Je n’ai pas trouvé ça particulièrement efficace en solo, peut être probablement plus en multijoueurs. Certaines pistes proposent aussi des bonus et malus, comme des zones de recharge du turbo, ou des éléments vous ralentissant, voire vous immobilisant quelques secondes. C’est parfois un peu rageant en étant en tête de la course, mais on est loin d’un enchaînement de malus d’un Mario Kart qui vous fait passer de 1er à 24iéme en quelques secondes.

D’ailleurs, on est ici sur un jeu arcade avec des sensations arcades, et des modes de difficulté que l’on peut sélectionner ou modifier quand on le souhaite. De mon côté, j’ai tenté la difficulté moyenne, même si j’appréhendais ce point, Milestone ayant la réputation de faire des jeux plus simulation, et même en frolant l’arcade, relativement difficiles. Mais cette fois, le jeu est relativement sympa avec nous, hormis peut-être les courses contre les daredevils parfois un peu hardues (surtout par méconnaissance des points de passage à emprunter, connus par cœur par l’IA), mais en achetant de meilleurs véhicules, on repasse vite en pole position.

D’ailleurs, en parlant de véhicules, je n’ai pas encore parlé de la personnalisation. Comme le fait qu’il soit possible d’obtenir des badges d’amélioration à placer dans 4 emplacements à débloquer pour tous les véhicules. Ces badges permettent d’obtenir des bonus spécifiques comme une meilleure tenue de route dans les virages, une aspiration qui dure plus longtemps, etc. et on peut donc en cumuler jusqu’à quatre pour booster au max son véhicule favori. Toutefois, il faudra bien penser à en attribuer à chaque nouveau véhicule que vous souhaitez conduire, car rien n’est conservé pour vos autres véhicules, même dans ceux appartenant à la même catégorie.

Si néanmoins vous avez fait le tour du jeu sur l’exploration de l’archipel, vous n’en aurez pas fini avec des modes multijoueurs accessibles depuis les menus du jeu. Entre les courses classées, les courses privées (avec des amis seulement) et les événements rush qui consistent en un enchainement de courses avec la possibilité de voter pour la prochaine piste/type de courses, vous pourrez continuer à brûler le bitume en compagnie de vrais joueurs sur toute la planète. J’ai malheureusement eu des difficultés à rejoindre des parties en ligne quand j’ai testé le titre, mais au regard de mes précédents tests sur le multijoueur chez Milestone, je n’ai pas vraiment de doute sur la stabilité de ces modes en ligne.

Et enfin, si vous avez l’âme créatrice, le titre vous propose de faire vos propres circuits, ou de tester ceux de la communauté. Une nouvelle île spéciale communauté sera d’ailleurs visible dans l’archipel et vous pourrez explorer les modèles créés par les autres joueurs. Pour ce qui est de la création en elle même, ce mode demande un peu de temps pour créer des circuits fonctionnels, car on peut tordre dans tous les sens les pans de routes, poser des zones magnétiques pour circuler la tête en bas, et aussi créer vos propres loopings, en n’oubliant pas de prendre en compte la gravité. J’ai fait quelques essais rapidement, et le mode me semble fun, même si j’aurais aimé pouvoir corriger une portion du circuit sans devoir supprimer tous les éléments intermédiaires que j’ai déjà posés. Ça veut dire qu’il faudra quand même tout faire en one shot, ce qui reste compliqué au début. Un mode de test IA et par vous-même sont disponibles, pour voir si le circuit est fun et faisable, mais encore une fois si ça n’est pas le cas, il faudra parfois détruire une bonne partie du circuit pour tout refaire, donc ça n’est pas parfait. Espérons que ça soit optimisé dans une mise à jour.

Hot Wheels Infinite Rush est un jeu d’arcade plutôt fun à jouer, avec beaucoup d’épreuves différentes et un open world fragmenté en plusieurs îles, avec des thématiques chères à la marque qui sont reconnaissables au premier coup d’œil. Les sensations sont bonnes manette en main, et les contrôles permettent de diriger les véhicules sans difficulté, avec bien sur une adaptation à votre conduite selon la catégorie du véhicule choisie. Proposant des graphismes hauts en couleur et une fluidité proche de la perfection sur Switch 2, on râlera un peu plus sur les temps de chargement parfois interminables lors d’un changement d’île, mais même après une course. Ca faisait longtemps qu’on avait perdu cette habitude. Reste une expérience globale plutôt bonne, avec un contenu à la hauteur du prix. Je recommande donc le titre à ceux qui ont gardés une ame d’enfant, et qui prendront plaisir à contrôler les véhicules-jouets sur nos grands (et petits écrans en mode nomade). Milestone nous propose cette fois un jeu vraiment adapté à son public ciblé et je les en remercie.