Certains films sont intimement liés à une époque de notre vie. Mars Attacks! fait clairement partie des miens. Je l’adorais gamin, avec ses extraterrestres complètement débiles, ses acteurs célèbres joyeusement massacrés et son fameux « ack ack » qu’il suffisait de répéter pour devenir immédiatement pénible auprès de ses parents. Autant dire que cette ressortie en Steelbook 4K avait tout du petit rendez-vous nostalgique.

Le risque, évidemment, était de découvrir que le film de Tim Burton avait pris un sérieux coup de vieux. Bonne nouvelle : presque trente ans après sa sortie française, il fonctionne toujours aussi bien. Peut-être même mieux, maintenant que je peux apprécier autre chose que les Martiens qui désintègrent tout ce qui bouge.

Une invasion extraterrestre qui ne respecte rien

Sorti en 1996 aux États-Unis, Mars Attacks! détourne les films d’invasion extraterrestre des années 1950 en adaptant une série de cartes à collectionner Topps. Tim Burton réunit un casting assez délirant : Jack Nicholson dans deux rôles, Glenn Close, Pierce Brosnan, Annette Bening, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Danny DeVito, Natalie Portman ou encore Tom Jones. Tout ce beau monde accueille des Martiens prétendument pacifiques. Naturellement, cela se passe très mal.

Le film reste un immense plaisir grâce à son mauvais goût parfaitement assumé. Les effets numériques ont vieilli, mais leur aspect artificiel colle finalement très bien à cette esthétique de série B volontairement kitsch. L’humour est cruel, parfois puéril et rarement subtil, mais le chaos général demeure réjouissant. Derrière la farce, Burton se moque aussi gentiment de l’arrogance politique, des médias et de cette conviction très humaine qu’un beau discours peut forcément résoudre une invasion martienne.

Tout ne fait plus mouche avec la même efficacité et le récit ressemble parfois davantage à une succession de sketches qu’à une véritable histoire. Mais lorsque les Martiens passent enfin à l’attaque, difficile de ne pas retrouver son sourire de gamin.

Deux petits bonus pour trente ans de chaos

Cette édition limitée réunit le film en 4K UHD et en Blu-ray dans un Steelbook plutôt réussi, centré sur la Martienne jouée par Lisa Marie. La nouvelle restauration conserve le grain de la pellicule et remet particulièrement bien en valeur les couleurs criardes, les costumes et les décors. Les effets visuels apparaissent forcément plus inégaux avec cette précision supplémentaire, sans que cela trahisse l’esprit du film.

Du côté des bonus, Warner propose deux modules inédits. Retour sur Mars Attacks! rassemble pendant sept minutes quelques souvenirs de l’équipe, tandis qu’Une esthétique unique, long de onze minutes, s’intéresse à la direction artistique, aux effets spéciaux et à la création du langage des Martiens. C’est sympathique et les anecdotes sont amusantes, mais à peine dix-huit minutes de contenu pour célébrer un anniversaire aussi important, c’est franchement léger. On aurait volontiers repris une deuxième dose de rayons désintégrateurs.

Cette édition 4K reste une belle occasion de redécouvrir Mars Attacks! dans d’excellentes conditions. Le film a conservé son énergie, sa folie et son absence totale de respect pour ses vedettes. Les suppléments manquent de générosité, mais le plaisir de retrouver ces affreux petits Martiens, lui, est toujours intact. Ack ack !