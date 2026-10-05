Chargez vos affaires dans le coffre, faites le plein du réservoir, mettez votre playlist, et c’est parti pour un road trip façon roguelite.

Jeu indépendant développé par le studio indépendant suédois YCJY Games, Keep Driving est sorti en 2025 sur PC, et vient de débarquer au mois de septembre 2026 sur nos consoles. Je teste ici la version Switch, sur la Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité de la console.

J’en parle régulièrement lorsque j’en teste, mais les roguelites restent les titres les plus chers aux studios indépendants depuis quelques années, chacun tentant d’ajouter sa petite touche de personnalité pour se démarquer des autres. Ici, Keep Driving va totalement changer nos repères et nous proposer les mécanismes du genre dans un jeu différent, et c’est vraiment une touche de fraîcheur bienvenue.

Pour faire simple, Keep Driving, c’est un « simulateur » de road trip, un peu façon Les aventuriers du Rail. Chaque nouvelle partie vous fera démarrer de votre maison, où vous devrez choisir le sexe de votre personnage, la voiture, votre équipement de départ ainsi qu’un petit questionnaire rapide. Le choix de la voiture va déterminer sa capacité de transport de passagers et du reste du chargement, mais également de sa résistance aux dégâts en cours de partie. L’équipement proposé sera un lot de différents objets plus ou moins prioritaires pour votre voyage, permettant de vous soigner, de compléter le réservoir d’essence, ou de réparer le véhicule. Enfin le questionnaire déterminera des capacités de départ, ainsi que la bonne entente avec vos parents, ou non.

Une fois votre carrosse chargé et prêt à partir, vous vous retrouverez nez à nez avec une carte d’un pays imaginaire, fortement inspiré de la Suède (comme par hasard) et vous devrez déterminer votre prochaine étape, en traversant différents types de voies, de l’autoroute, au périph, à la route en mauvais état, jusqu’à la route de campagne. Chaque point de destination vous indique les commerces qui seront disponibles, comme par exemple une station-service, un garage, un hôtel ou des boutiques. Il n’y en aura pas à chaque fois, il faudra donc bien prendre en compte vos ressources disponibles et l’état du véhicule avant de vous diriger vers une route possiblement plus rapide, mais sans possibilité de refaire le plein ou de réparer votre véhicule avant d’atteindre l’étape suivante.

Le but du jeu est d’atteindre un objectif précis sur la carte, en parcourant les routes de votre choix. L’objectif sera le point final de votre aventure, et une fois atteint, votre run sera terminé. Le premier objectif est celui fourni au départ, symbolisé par une enveloppe à ouvrir. Une fois ouverte, il sera indiqué avec son emplacement et les éventuelles tâches à accomplir avant de l’atteindre. Celui de départ est de vous rendre à un festival à l’autre bout de la carte, en passant en ville chercher un ticket, et éventuellement une tente. Vous aurez cependant l’occasion de récupérer d’autres enveloppes en cours de partie, et vous pourrez décider de changer de route et d’objectif final. Rejoindre votre grand-mère mourante, ou participer à un rallye automobile, plusieurs choix seront possibles.

Là où se trouve toute l’intelligence du jeu, c’est sur son gameplay. Chaque route empruntée sera semée d’embûches, et il faudra résoudre chaque événement pour pouvoir continuer votre chemin. Keep Driving transforme ces événements en ersatz de combats, avec des « attaques » symbolisées par des baisses de vos ressources. Vous aurez ainsi un tableau à l’écran représentant les attaques à venir au tour par tour, et vous devrez les contrer sous peine de subir la perte de ces ressources. Une perte de carburant, des dommages à votre voiture, une perte d’argent ou une réduction de votre énergie seront les dégâts reçus, et il faudra à tout prix les éviter. Vous avez à votre disposition des attaques sous forme de polaroids (photos instantanées) accrochées à votre rétroviseur, jusqu’à 4 pour votre personnage principal. Ces polaroids seront disponibles en nombre limité au départ, mais de nouvelles se débloqueront avec des points d’expérience récoltés pendant la partie, et seront accessibles ensuite pour vos nouveaux runs. Ces attaques pourront être utilisables un nombre de fois restreint, ou consommer des ressources comme de l’énergie ou de l’argent. Il faudra faire un vrai repos pour recharger complètement vos polaroids. Un polaroid pourra annuler une ou plusieurs « attaques » mais soit contre une avec le symbole similaire, soit plusieurs symboles dans un ordre précis seulement (ou tout du moins un des symboles, mais l’autre ne servira à rien). À vous de sélectionner les polaroids adéquates à placer sur le rétroviseur pour tenter de parer à toute éventualité. Certains objets de votre inventaire, que vous pourrez placer dans la boîte à gants pour un accès rapide, auront également la capacité de contrer les attaques, mais avec un usage limité jusqu’à disparition de celui ci.

Si une de vos ressources tombe à zéro pendant un événement de ce genre, il restera quelques solutions coûteuses pour vous en sortir. Si c’est l’énergie qui vous manque, vous devrez vous reposer en faisant une sieste dans votre voiture, ou consommer un objet pour la recharger. Côté panne d’essence, refaire un complément dans le réservoir avec un de vos jerricans dans votre coffre, ou aller à pied chercher de l’essence moyennant quelques dizaines d’euros. Enfin si c’est le véhicule qui est HS, il faudra appeler une dépanneuse, ou sortir la caisse à outils qui permettra de regagner quelques points de résistance. Dans tous les cas, il faudra absolument éviter d’arriver à cette situation, car elle sera fortement pénalisante pour votre budget et votre stock de ressources. Vous serez d’ailleurs rarement capable de subir ce genre de désagréments plus de deux-trois fois dans une partie, et le game over sera vite à votre porte. Vous vous souvenez cependant que vous avez répondu à un questionnaire au début du jeu ? La relation avec vos parents ? Ça sera la carte joker, car plus vous aurez choisi de bonnes relations avec eux, plus vous aurez la probabilité d’obtenir de l’aide si vous utilisez l’appel à vos parents en dernier recours.

Pour le reste de l’aventure, des autostoppeurs se trouveront sur votre chemin, et vous pourrez décider d’en faire monter à bord, selon le nombre de places assises restantes dans votre véhicule. Les autostoppeurs ont tous des profils atypiques, feront des commentaires pendant le voyage et seront principalement des atouts pour vous, avec certains vous demandant de les emmener à une destination précise, tandis que d’autres squatteront simplement votre véhicule. Comme votre personnage principal, ils auront aussi des capacités d’action utilisables durant les événements du jeu, et vous pourrez donc contrer aussi des attaques grâce à leurs capacités. Comme vous, elles seront limitées, et parfois même inactives selon la situation (par exemple de nuit, pendant qu’ils font la sieste). Ils progresseront également au cours du jeu avec de nouvelles capacités qui se débloqueront durant le voyage. Toutefois, avoir plusieurs autostoppeurs ajoutera un nouvel événement à gérer, nommé « Dispute avec un autre autostoppeur» et qui affectera uniquement votre énergie, logique finalement.

Mais ça n’est pas tout, les événements tiennent une partie importante du jeu, mais étant donné que cela dépend de la gestion de vos ressources, le jeu vous permet d’avoir aussi de quoi vous ressourcer à chaque étape de la carte. Comme indiqué plus tôt, les boutiques seront disponibles, mais également des hôtels et des centres de travail. Les boutiques vous permettront d’acheter des consommables à tout va, mais aussi des accessoires pour tuner votre véhicule, comme un volant en moumoute, ou une danseuse hawaïenne. Bien sûr, il y aura d’autres accessoires moins exotiques, comme des pneus adaptés à la route que vous allez prendre, ou une climatisation. Pour les accessoires, il faudra passer par un garage pour les installer, et c’est d’ailleurs aussi dans les garages que vous pouvez réparer vos dégâts, et acheter d’autres accessoires spécifiques. Les stations-service vous permettront, elles, de faire le plein, et de remplir votre ou vos jerrican(s) si nécessaire ? Côté hôtel, vous pourrez prendre une bonne nuit de repos, pour recharger votre énergie, mais surtout dormir dans de bonnes conditions, contrairement à votre voiture. Enfin les centres de travail vous accorderont de l’argent sonnant en échange de quelques heures et de votre énergie.

L’argent est une ressource très importante car c’est ce qui permettra de gérer vos pleins d’essence, d’améliorer/réparer votre voiture, et d’acheter des consommables. Il sera primordial de conserver en permanence un petit pécule si vous souhaitez aller loin dans le jeu. Ça tombe bien, dans certaines étapes, vous pourrez également faire des balades dans la forêt, ou les rues de la ville, ce qui déclenchera un mini-jeu en fausse 3D façon vieux Dungeon Crawler à la Might & Magic. Assez simple, mais sans plan, vous devrez fouiller les alentours pour trouver des objets, et retourner au point de départ de mémoire pour pouvoir les récupérer. Dans ce jeu, il peut y avoir quelques obstacles (zone non éclairée, débris, chien dangereux), possibles de traverser si vous avez acheté les objets correspondants dans les boutiques, comme une lampe torche, une corde ou une conserve pour animaux. Faire ces mini-jeux vous rapporteront souvent des objets sympas, parfois interdits comme des drogues et surtout potentiellement revendables. Le seul point étant que cela consommera aussi votre énergie, donc à n’aborder qu’avec certitude d’en avoir assez pour ressortir, au risque de tout perdre.

Enfin, en plus de tout ça, il y a un dernier point que je n’ai pas abordé, ce sont les altérations d’états que votre personnage pourra ressentir. Consommer de l’alcool vous donnera de l’énergie, mais vous rendra ivre et aura un impact sur les événements, les transformant en « combat » en temps réel, plutôt qu’en tour par tour, rendant la tâche très difficile. Idem pour le sommeil dans la voiture qui donnera l’état froid, ce qui vous fera consommer plus d’énergie, la faim sera aussi de la partie, et il faudra vous nourrir rapidement pour éviter le malus. D’un autre côté, vous pourrez également obtenir des bonus qui vous donneront des initiatives de contre dès le début d’un événement, ou une consommation moindre d’énergie. Certains de ces bonus/malus seront aussi à obtenir pendant les moments d’introspection, avec une réponse à choisir parmi plusieurs.

Le gameplay peut probablement sembler lourd expliqué ainsi, mais le studio de dev a vraiment fait un boulot monstre pour que tout coule de source, et s’imbrique parfaitement l’un dans l’autre. Il faut penser à vraiment faire attention à ses ressources, aux altérations d’état, réfléchir à la route à prendre en tenant compte de l’équipement de la voiture, et gérer son expérience pour débloquer les nouvelles compétences. Mais ça se fait assez vite, et personnellement j’étais vraiment bien pris par le jeu, en cherchant à optimiser chaque déplacement, et chaque achat. D’ailleurs ne privilégiez pas votre énergie, c’est ce qui se recharge le plus facilement dans le jeu. Faites vraiment attention à votre essence, aux dégâts de votre véhicule et bien sûr à votre porte-monnaie. Et si vous gérez ça bien, ainsi que les événements, vous arriverez probablement à destination, pour enchaîner un nouveau run juste derrière.

Pour finir, côté graphisme, le titre affiche principalement une 2D particulièrement réussie avec une petite touche rétro années 70, avec des animations en mouvement sur les routes vraiment très sympas. Côté bande son, vous pouvez charger une playlist de titres fournie par défaut, avec une bande son assez pop-rock, et vous trouverez dans les boutiques des nouveaux CD à ajouter à votre chargeur. Pas de titres hyper mémorables, mais elle colle parfaitement à l’ambiance du jeu. Sur Switch 2, pas de surprise côté technique, le jeu est parfaitement fluide et pas de bugs à déclarer.

Keep Driving vous propose une expérience très originale dans le monde des roguelites, et est particulièrement prenant dès les premières parties. Chacune se ressemblant d’ailleurs rarement au vu des événements différents, des embranchements pris, et de l’objectif à atteindre, il devrait probablement vous accrocher très vite si vous adhérez au gameplay. Perso c’est un vrai coup de cœur, et j’espère que vous aurez l’occasion de le tester et de l’apprécier tout autant que moi. Reste plus qu’à mettre le titre Nightcall de Kavinsky en boucle et de repartir sur le grand ruban !